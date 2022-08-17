طرح تذاكر دخول معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه عالمياً

أعلن نادي الصقور السعودي طرحَ تذاكر دخول معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في العالم، والمزمع إقامته بمقر النادي بملهم شمال الرياض خلال الفترة من 25 أغسطس الحالي إلى 3 سبتمبر المقبل؛ وذلك بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
وتنقسم التذاكر إلى ثلاث فئات، تشمل تذاكر الدخول العام وقيمتها 25 ريالاً، وتتيح لصاحبها الدخول فقط إلى المنطقة العامة غير شاملة جناح الأسلحة، وتذاكر دخول جناح الأسلحة وقيمتها 75 ريالاً، وتتيح لصاحبها الدخول إلى المنطقة العامة، وأخيراً تذاكر كبار الشخصيات بقيمة 1500 ريال، وتتيح لحاملها الدخول إلى المنطقة العامة، وجناح الأسلحة، ومنطقة كبار الشخصيات، وتتميز بوجود مواقف خاصة وخدمات الضيافة.
ويُسمح بالدخول المجاني للأطفال دون 15 سنة، وكبار السن فوق 60 سنة للمنطقة العامة، وجناح الأسلحة، كما تم وضع شروط تنظيمية عامة للدخول إلى المعرض يمكن الاطلاع عليها عبر موقعه الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قد شهد في نسخته الثالثة التي أجريت العام الماضي، استقطاب أكثر من 300 عارضٍ من 30 دولة، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف زائرٍ خلال 15 يوماً، ويتوقع أن يزوره هذا العام أكثر من 550 ألف زائر.