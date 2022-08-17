ألغت التأمين على من هم دون 12 عاماً.. “الجوازات” توضح اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الاشتراطات المطلوب توافرها لسفر المواطنين إلى خارج المملكة، حيث تضمنت إلغاء شرط حصول المسافرين من هم أقل من 12 عاماً على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا.
وشددت الجوازات على ضرورة التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
وأكدت على ضرورة أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن سجل الأسرة يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا يُمكن حامله من السفر إلى دول الخليج.
وأبانت أن الهوية الوطنية في أبشر لا تُمكن صاحبها من السفر إلى خارج المملكة، ويجب إحضار أصل البطاقة، كما أن الهوية الوطنية تعد متطلباً إلزامياً لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 عاماً فأعلى، ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية، فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية. وفق “أخبار 24”.
كما شددت على ضرورة تلقي 3 جرعات أو عدم مضي أكثر من 8 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”، كما يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً.