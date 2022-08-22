اليوم.. “دوري يلو” ينطلق بـ3 مباريات

تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الموسم الجديد من بطولة “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، وهو الموسم الـ47 من عمر دوري الدرجة الأولى منذ إنشائه.
وشهد “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى، هذا الموسم تغييرات كبيرة على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين، والأندية أيضًا، حيث يشارك فريق الأهلي في منافسات البطولة لأول مرة في تاريخه.
وستكون الانطلاقة اليوم بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي فريق العربي مع نظيره هجر على ملعب تعليم عنيزة.
ويستقبل أحد ضيفه نجران على ملعبه في المدينة المنورة. كما يستضيف الشعلة فريق العروبة على ملعبه في الخرج. وفق “أخبار 24”.
وتتواصل منافسات الجولة بثلاث مباريات، يوم الثلاثاء، ستكون الأولى بين العين والخلود على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وفي الثانية يواجه فريق الساحل نظيره الجبلين، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، كما يلتقي القادسية مع الأخدود على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
ويسدل الستار على الجولة الأولى، يوم الأربعاء المقبل، بثلاثة لقاءات سيكون طرف كل منها فريق هابط من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحل الفيصلي ضيفاً على الرياض الصاعد حديثاً على ملعب الأخير في الرياض.
ويستضيف الحزم نظيره جدة على ملعبه في الرس، ويواجه الأهلي فريق القيصومة الصاعد حديثاً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.