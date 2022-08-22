من تدريس “المالية” إلى وداع نظام المقررات.. تعرف إلى ملامح التطوير في العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات التطويرية والتي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي 1444هـ، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم (الأحد) المقبل، إذ أكدت أن العام الدراسي الجديد سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي.
توسيع تجربة المعلمات في الصفوف المبكرة
وجَّهت الوزارة بإسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 1444هـ، مبينة أن السماح جاء إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، ونظرًا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس.
المعرفة المالية
وقررت تدريس مقرر المعرفة المالية للصف الأول الثانوي، هذا العام، والتي تشمل عدة موضوعات، من بينها الأسعار وخيارات الشراء، وحقوق المستهلك، وتصميم خطة الشراء، بينما يتضمن في موضوع الادخار: التخطيط المالي الشخصي، وأساسيات الموازنة، والتضخم وقيمة المال.
هوية جديدة
أطلقت الوزارة الهوية البصرية لهذا العام تحت شعار “العالم ينتظرك” احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.
وتحمل الهوية البصرية الجديدة معاني ورسائل تؤكد على دور التعليم في تحقيق طموحات المستقبل، حيث تمثّل عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة احتفاءً حقيقياً ينتظره الجميع، وتسعى له الوزارة تحقيقًا لأهداف الرؤية الطموح الرامية إلى بناء مواطن ينافس عالمياً.
وتسعى الهوية لإضفاء الجدية والنشاط بين الطلبة والميدان التعليمي، وكذلك إشراكهم مع المجتمع في صناعة المستقبل، وإيجاد التفاعل على المستوى الوطني.
منصة مدرستي مستمرة
ونفت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام؛ ابتسام الشهري صحة المعلومات المتداولة حول إيقاف منصة “مدرستي”، مبينة أن هذه المنصة “أُسست لتبقى”.
وقالت الشهري لـ”أخبار 24” إن التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي لمستقبل التعليم في المملكة ومكون رئيسي في العملية التعليمية، لافتة إلى أن المملكة في مقدمة الدول المتطورة في المجال بشهادة منظمات معروفة مثل اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكرت أن منصة مدرستي ستُدعم بأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحديثات المخطط لها مستقبلًا بهدف رفع فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لجعل المملكة من الدول الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المعروفة لبناء أطر ونماذج التعليم الإلكتروني المدمج الذي يمثل التوجّه المستقبلي في التعليم لمرحلة ما بعد الجائحة والدراسة الحضورية.
ساعات تطوعية ومشروع للتخرج
أدرجت وزارة التعليم ساعات للعمل التطوعي ومشروع تخرج كمتطلبات جديدة لتخرج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة.
وأكدت الوزارة أن التخرج من الثانوية العامة مشروط بثلاثة شروط تتضمن تقديم مشروع التخرج واستكمال ساعات التطوع المطلوبة فضلاً عن اجتياز جميع المواد الدراسية.