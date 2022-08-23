“سابتكو” تقلص خسائرها إلى 1.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022

قلصت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” من خسائرها بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الشركة خسائر بلغت 1.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيها الشركة خسائر بقيمة 93.7 مليون ريال.
وبررت الشركة سبب تراجع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسم رمضان.
وأكدت أن هناك أسباباً أخرى لانخفاض الخسائر، وهي ارتفاع دخل التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في خسائر مشروع مشترك، كما تضمنت الفترة المماثلة تسجيل رد أعلى لانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21٪، وارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 34٪ تم تعويضها جزئياً من خلال ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11٪، وارتفاع في صافي أرباح الاستثمارات بنسبة 66٪، وانخفاض في الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 35٪.