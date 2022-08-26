القنصل البريطاني في جدة يعلن انتهاء فترة عمله.. ويوجه رسالة وداع مؤثرة

أعلن القنصل العام للملكة المتحدة في مدينة جدة سيف آشر، انتهاء فترة عمله بعد مرور 4 سنوات منذ تعيينه في منصبه.
وقال القنصل البريطاني في جدة: “للأسف حان الوقت الآن لتوديع هذه المدينة الرائعة، ومعها أتقدم بعميق شكري وامتناني لكريم ضيافتكم وحسن تعاونكم متمنياً لكم دوام التوفيق في المستقبل”.
واعتنق آشر الإسلام منذ 25 عاماً، ليبدأ عندها عمله في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط مثل السودان والأردن والعراق وسوريا والمملكة.
لقد مرت ٤ سنوات على بدء عملي كقنصل عام للملكة المتحدة في مدينة جدة . وللأسف حان الوقت الآن لتوديع هذه المدينة الرائعة ومعها أتقدم بعميق شكري وامتناني لكريم ضيافتكم وحسن تعاونكم متمنين لكم دوام التوفيق في المستقبل.@UKinSaudiArabia 💚💚💚🇬🇧 pic.twitter.com/dGUIVKh6Yf
— Seif Usher سيف اشر (@seifusher) August 25, 2022
وفق “أخبار 24”.