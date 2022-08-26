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جديد المناطق > القنصل البريطاني في جدة يعلن انتهاء فترة عمله.. ويوجه رسالة وداع مؤثرة
26/08/2022   5:01 ص

القنصل البريطاني في جدة يعلن انتهاء فترة عمله.. ويوجه رسالة وداع مؤثرة

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أعلن القنصل العام للملكة المتحدة في مدينة جدة سيف آشر، انتهاء فترة عمله بعد مرور 4 سنوات منذ تعيينه في منصبه.

وقال القنصل البريطاني في جدة: “للأسف حان الوقت الآن لتوديع هذه المدينة الرائعة، ومعها أتقدم بعميق شكري وامتناني لكريم ضيافتكم وحسن تعاونكم متمنياً لكم دوام التوفيق في المستقبل”.

واعتنق آشر الإسلام منذ 25 عاماً، ليبدأ عندها عمله في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط مثل السودان والأردن والعراق وسوريا والمملكة.

وفق “أخبار 24”.

القنصل البريطاني في جدة يعلن انتهاء فترة عمله.. ويوجه رسالة وداع مؤثرة

جديد المناطق
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