سفارة المملكة توضح ملابسات مقـتل مواطن سعودي بالمغرب.. وتعلن متابعتها لمجريات الواقعة

أوضحت سفارة المملكة لدى المملكة المغربية، ملابسات مقتـل مواطن سعودي على يد مجموعة من الأشخاص أثناء تواجده في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وبيّنت السفارة، أنها تلقت من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.
ولفتت إلى أنه حرصًا من حكومة المملكة على المواطنين في الخارج فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحـادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتـل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء.
وشددت على أن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، منوهةً إلى أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المُختصة في المغرب مجريات القضية وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تنسق حالياً مع السلطات المغربية المُختصة لنقل جثـمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة.