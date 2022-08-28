تصرف خارج عن القانون.. تحذيرات بإيقاف مباراة النصر والوحدة في دوري روشن

كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي نادي النصر اعترضوا على واقعة إطفاء أنوار ملعب مرسول بارك خلال مواجهة الفريق أمام الوحدة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن مسؤولي مباراة النصر والوحدة أبلغوا إدارة النصر ومرسول بارك بأن المباراة سيتم إيقافها في حال تكرر إطفاء الأنوار.
وأشارت إلى أن مراقبي المباراة والحكام امتعضوا من التصرف الخارج عن القانون على اعتبار أن الحادثة ربما كانت تتسبب في الخروج عن النص من الفريقين خلال الإطفاء.
وبعد تسجيل الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 3 عن طريق أبو بكر فينسنت تفاجأ اللاعبون والجمهور المتواجد في ملعب مرسول بارك بإطفاء الأنوار.
وفاز فريق النصر أمام الوحدة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبتلك النتيجة، حصد فريق النصر أول 3 نقاط له في مشوار دوري روشن، ليتساوى مع فرق المقدمة الاتحاد، الهلال، الشباب، التعاون، ضمك.