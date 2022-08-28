مدرب الوحدة: درسنا النصر تكتيكيًا.. والهدف المبكر يؤثر على أي فريق

علق المدير الفني لفريق الوحدة، البوسني برونو أكرابوفيتش على خسارة فريقه أمام النصر، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال برونو أكرابوفيتش في تصريحات بعد المباراة: “نملك قدرات وجودة لمنافسة أي فريق بالدوري، ونأمل لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.
وأضاف: “الهدف المبكر يؤثر على أي فريق، لكن اللاعبين كانوا متماسكين داخل الملعب وقدموا أداء رائعاً أمام فريق مميز ويملك لاعبين مهاريين”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “درسنا النصر تكتيكيًا بشكل جيد، بحيث أوقفنا معظم خطورتهم عن طريق الأطراف وأبو بكر، وقدمنا أداء رائعاً عن طريق أظهرتنا وعمقنا، والنصر سجل من خطأ، وكنّا قريبين من التعادل على الأقل”.