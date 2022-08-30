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جديد المحليات > بالفيديو.. قائد حافلة مدرسية يتحدث عن تجربته بالمجال وكيف يحرص على سلامة الطالبات
30/08/2022   8:30 ص

بالفيديو.. قائد حافلة مدرسية يتحدث عن تجربته بالمجال وكيف يحرص على سلامة الطالبات

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تحدث قائد حافلة مدرسية عن تجربته في هذا المجال، وكيف يحرص على سلامة الطالبات اللاتي يقوم بنقلهن.

وقال قائد الحافلة ويُدعى محمد المطيري في فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، إنه بدأ العمل في قيادة الحافلات المدرسية منذ 9 سنوات وجرى تكريمه سابقاً؛ جراء سلوكه الإيجابي مع الطالبات وعدم وجود أي شكاوى ضده.

وأضاف أنه يحرص على سلامة الطالبات من خلال غلق الباب الخلفي تماماً والتأكيد على الطالبات بضرورة الصعود والنزول من الباب الأمامي حتى يراقب الأمر بنفسه ويطمئن عليهن. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن يومه يبدأ الساعة السادسة صباحاً من خلال المرور على بيوت الطالبات على أن يصل إلى المدرسة عند الساعة (06:20)، فيما يحرص على تفقد الحافلة بعد نزول كل الطالبات في نهاية اليوم.

بالفيديو.. قائد حافلة مدرسية يتحدث عن تجربته بالمجال وكيف يحرص على سلامة الطالبات

جديد المحليات
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