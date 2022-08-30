“أوبر”: عدد المفقودات التي نسيها الركاب بالمملكة 60 ألفًا.. وهذه أكثر الأشياء غرابة

كشف مؤشر شركة “أوبر” للمفقودات عن نسيان ركاب رحلاتها في المملكة نحو 60 ألف نوع من ممتلكاتهم، خلال العام الماضي.
وتضمن المؤشر السنوي السادس للشركة قائمة بأغرب ما نسيه الركاب خلال رحلاتهم في سيارات الأجرة الخاصة بها، وقدم لمحة عن الأشياء الشائعة التي ينساها الركاب، وبعضاً من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات.
وحدد المؤشر كذلك أكثر المدن نسياناً، وأكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع، كما أعاد المؤشر تذكير الركاب بالطريقة الأنسب لاستعادة أغراضهم ومقتنياتهم باستخدام تطبيق أوبر. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت الهواتف والكاميرات والمفاتيح والسماعات والنظارات والمحافظ والشواحن والأموال قائمة المفقودات الأكثر شيوعاً.
أما أكثر الأشياء التي نسيها الركاب غرابة، فهي دراجة وفرن وسخان كهربائي، فيما تصدر يوم الخميس أكثر الأيام نسيانًا خلال الأسبوع يليه الأربعاء، وجاء يوم الجمعة الأقل في النسيان.