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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وزخات برد جنوباً وبمرتفعات مكة.. وارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن
31/08/2022   9:03 ص

طقس اليوم.. أمطار وزخات برد جنوباً وبمرتفعات مكة.. وارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و40 درجة في الرياض، و43 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة، و31 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار وزخات برد جنوباً وبمرتفعات مكة.. وارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن

جديد المحليات
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