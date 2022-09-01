بعد رحيل “النفيعي”.. عضو ذهبي يقدما دعما ماليا لخزينة الأهلي

أعلن النادي الأهلي تقدم العضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي، خالد العيسى، بمبلغ ( 500 ألف ريال) دعماً منه لخزينة النادي خلال المرحلة الحالية.
وأعلنت وزارة الرياضة تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة.
وأشارت وزارة الرياضة، عبر بيان رسمي صادر يوم أمس (الأربعاء)، إلى أنها تلقت خطابًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي يتضمن طلبًا باستقالته من منصبه. وفق “أخبار 24”.
ونوهت وزارة الرياضة إلى تكليف مجلس إدارة مؤقت لإدارة النادي برئاسة وليد معاذ وعضوية كل من: تيسير بن جابر الجاسم، خالد بن محمد السريحي، محمد بن عبدالله القنب، سعود بن أسعد رحيمي، طارق بن عبدالله خليفة.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق من مساء أمس (الأربعاء)، قبول الاعتذار عن مواصلة العمل الذي تقدم به نائب رئيس غرفة فض المنازعات وليد بن عبدالرزاق معاذ.
وقدّم رئيس غرفة فض المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف، باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة شكره وتقديره لوليد على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.