وزير خارجية باكستان يشكر قيادة المملكة لوقوفها مع بلاده إثر الفيضانات الأخيرة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم (الجمعة)، من وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري.
وفي بداية الاتصال، تقدم وزير خارجية باكستان بالشكر والتقدير لقيادة المملكة في ضوء دعمها ووقوفها التام مع باكستان وشعبها جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد.
فيما أبدى وزير الخارجية تضامن ودعم المملكة لباكستان وشعبها الشقيق أمام كل الظروف التي تحيط بها، سائلاً المولى أن يديم على باكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وفق “أخبار 24”.
كما استعرض الجانبان العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.