“المساحة الجيولوجية”: رصد هزة أرضية بمنطقة الباحة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية مساء اليوم (الأحد) هزة أرضية خفيفة بمنطقة الباحة، شعر بها بعض السكان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، وفقا لـ”الإخبارية”، أن الهزة الأرضية التي تم رصدها في الباحة صغيرة جدا، بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن بعض السكان شعروا بالهزة رغم صغرها نتيجة قربها من سطح الأرض، مبينا أن المملكة على صفيحة تباعدية وليست تصادمية لذلك نرى أن الهزات الأرضية جميعها صغيرة.
يذكر أن الهيئة أعلنت يوم الأربعاء الماضي رصد هزة أرضية بالقرب من محافظة سبت العلاية جنوب غرب الباحة بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر. وفق “أخبار 24”.