نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “المساحة الجيولوجية”: رصد هزة أرضية بمنطقة الباحة
04/09/2022   11:48 م

“المساحة الجيولوجية”: رصد هزة أرضية بمنطقة الباحة

+ = -
456

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية مساء اليوم (الأحد) هزة أرضية خفيفة بمنطقة الباحة، شعر بها بعض السكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، وفقا لـ”الإخبارية”، أن الهزة الأرضية التي تم رصدها في الباحة صغيرة جدا، بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن بعض السكان شعروا بالهزة رغم صغرها نتيجة قربها من سطح الأرض، مبينا أن المملكة على صفيحة تباعدية وليست تصادمية لذلك نرى أن الهزات الأرضية جميعها صغيرة.

يذكر أن الهيئة أعلنت يوم الأربعاء الماضي رصد هزة أرضية بالقرب من محافظة سبت العلاية جنوب غرب الباحة بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر. وفق “أخبار 24”.

“المساحة الجيولوجية”: رصد هزة أرضية بمنطقة الباحة

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225980.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.