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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي مع المواطنين من القريات
04/09/2022   11:49 م

بالفيديو والصور.. أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي مع المواطنين من القريات

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دشّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، خدمة التواصل المرئي التي تمكن المواطنين والمقيمين من التواصل المباشر معه بالصوت والصورة عن بُعد.

واستمع أمير المنطقة عبر الاتصال المرئي لمجموعة من المواطنين المواطنات من محافظة القريات، حيث وجّه بمتابعة طلباتهم واتخاذ اللازم حيالها، مؤكداً على أن هذه الخدمة تسهل توصيل خدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المواطن في موقعه.

وتستهدف الخدمة الاطلاع على استدعاء المواطن إلكترونياً والتوجيه عليه من خلال نظام الإمارة الإلكتروني، وتكليف فريق العمل لمتابعتها شخصياً لإنهائها، حيث وجّه أمير المنطقة بتعميمها لتشمل جميع المحافظات التابعة ومركز صوير، لتسهيل الالتقاء المباشر معه في جلسته اليومية دون تكبد عناء السفر لمقر الإمارة. وفق “أخبار 24”.

أمير الجوف

أمير الجوف

أمير الجوف

أمير الجوف

بالفيديو والصور.. أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي مع المواطنين من القريات

جديد المحليات
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