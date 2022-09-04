ينتهي بالتوظيف.. “التخصصات الصحية”: بدء التقديم على برنامج فني تخطيط قلب

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على برنامج فني تخطيط قلب “المنتهي بالتوظيف” التابع للأكاديمية الصحية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن البرنامج يمتد لمدة 12 شهراً، ويؤهل الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى، بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب.
وأضاف أن البرنامج يستهدف شباب وشابات الوطن، ممن ليسوا على رأس العمل، من حملة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وهي: تخصص الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، تخصص الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 أو Academic IELTS 4.5. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن البرنامج امتداد لسلسلة برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة، والتي تسهم في رفع معدلات التوظيف لتحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية.