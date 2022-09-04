تنظم هيئة التراث في فندق الماريوت بمدينة الرياض، ورشة عمل تدريبية بعنوان “بناء القدرات في مجال حصر وتوثيق التراث غير المادي”، وذلك خلال المدة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وستتناول خبيرتا اليونسكو المعتمدتان ابتسام الوهيبي والدكتورة آني طعمه خلال الورشة، مقدمة عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات، وأخلاقيات ومسؤوليات العملية، وأساليب وتقنيات استحصال المعلومات، ووضع العملية موضع التنفيذ عبر تجربة أولية.
وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات منسوبي الهيئة في مجالات حصر وتوثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي، وفق معايير منظمة اليونسكو وبناءً على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. وفق “أخبار 24”.