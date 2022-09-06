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جديد المحليات > بالصور.. وزير الموارد البشرية يبحث مع أصحاب الأعمال بغرفة جدة أبرز تحديات القطاع الخاص
06/09/2022   8:24 ص

بالصور.. وزير الموارد البشرية يبحث مع أصحاب الأعمال بغرفة جدة أبرز تحديات القطاع الخاص

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بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، مع أصحاب وصاحبات الأعمال في غرفة جدة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها بهدف تطوير سوق العمل المحلي.

وأكد الراجحي، سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسعة أعماله، وحرصها على تعزيز الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية.

وشدد خلال لقاء آخر مع عدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، على أن القطاع غير الربحي أحد محاور رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تعزيز القيم الروحية في المجتمع والعطاء الدائم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي وصلت إلى 165 % منذ انطلاق الرؤية، ويبلغ عددها 3637 منظمة، كما بلغت نسبة نمو المنظمات المتخصصة في القطاع غير الربحي أكثر من 73 %.

 لقاء وزير الموارد البشرية بغرفة جدة

لقاء وزير الموارد البشرية بغرفة جدة

لقاء وزير الموارد البشرية بغرفة جدة

لقاء وزير الموارد البشرية بغرفة جدة

لقاء وزير الموارد البشرية بغرفة جدة

بالصور.. وزير الموارد البشرية يبحث مع أصحاب الأعمال بغرفة جدة أبرز تحديات القطاع الخاص

جديد المحليات
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