نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه يتبقى أقل من 3 أشهر على انتهاء مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية التي أطلقتها مؤخرًا بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأضافت أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي، وتستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، وتشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
ولفتت إلى أن المبادرة تشمل أيضًا غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة. وفق “أخبار 24”.
وحددت الهيئة شروط الاستفادة من المبادرة، منها التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، داعية المكلّفين للاستفادة من المبادرة قبل انتهاء فترتها.