“التجارة” تشهِّر بمخالف ارتكب الغش والتقليد في بيع منتجات التبغ في الرياض

شهّرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية تختص في تجارة منتجات التبغ بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة المنشأة وصاحبها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية إثر حيازة وعرض وبيع منتجات تبغ مقلدة ومغشوشة.
وكان مأمورو الضبط القضائي لدى الوزارة تمكنوا من ضبط 5 عبوات “معسلات” يصل حجمها الإجمالي إلى 25 كيلو تحمل علامة تجارية مقلدة داخل المقر التابع للمنشأة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.