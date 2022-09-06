وزراء خارجية دول الخليج ونظراؤهم بآسيا الوسطى يعقدون غداً اجتماعَهم الأول بالرياض

تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى غداً (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن الاجتماع سيبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وفق “أخبار 24”.
وينعقد الاجتماع المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في الرياض ليؤسس لمرحلة جديدة لدفع العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بتعزيز وترسيخ مكانة المجلس الإقليمية والدولية كنموذج للأمن والاستقرار والتنمية.