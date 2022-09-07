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جديد المحليات > سببها استخدام الحاسوب.. ما هي متلازمة النفق الرسغي والعمل المكتبي وكيفية تجنبها؟
07/09/2022   7:01 ص

سببها استخدام الحاسوب.. ما هي متلازمة النفق الرسغي والعمل المكتبي وكيفية تجنبها؟

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أوضحت وزارة الصحة أن متلازمة النفق الرسغي من الحالات التي أصبحت دارجة في العصر الحالي؛ بسبب طبيعة الوظائف، مثل عمل المستشفيات والأعمال المكتبية المعتمدة بشكل كبير على استخدام أجهزة الحاسوب، والذي يعد من أكثر المسببات للمتلازمة.

وقدمت الوزارة عدة تمارين وتوصيات من العلاج الطبيعي لتخفيف وتجنب المشكلة، منها ضم الأصابع ووضع المفصل في وضع استقامة لمدة 5 ثوانٍ من 3 إلى 5 مرات، وضم الأصابع وتوجيه اليد للأمام وشد الإبهام للخارج لمدة 5 ثوانٍ من 3 إلى 5 مرات.

وأشارت إلى إحكام قبضة اليد لمدة 5 ثوانٍ من 3 إلى 5 مرات، داعية إلى استشارة أخصائي العلاج الطبيعي لتفاصيل أكثر تناسب الحالة.

 متلازمة النفق الرسغي

وفق “أخبار 24”.

سببها استخدام الحاسوب.. ما هي متلازمة النفق الرسغي والعمل المكتبي وكيفية تجنبها؟

جديد المحليات
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