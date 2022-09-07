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جديد المناطق > بالصور.. “الفالح” يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون مع المستثمرين بالباحة
07/09/2022   7:01 ص

بالصور.. “الفالح” يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون مع المستثمرين بالباحة

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التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال زيارته لمنطقة الباحة، أمس (الثلاثاء)، أعضاء مجلس الغرفة التجارية والمستثمرين في المنطقة.

وبحث الفالح خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها “الفالح” إلى مجموعة من مناطق المملكة بهدف تعزيز وتطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

المهندس خالد الفالح في الباحة

 المهندس خالد الفالح في الباحة

المهندس خالد الفالح في الباحة

المهندس خالد الفالح في الباحة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “الفالح” يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون مع المستثمرين بالباحة

جديد المناطق
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