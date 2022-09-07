الزمالك المصري يصطحب صفقتيه الصيفيتين لمواجهة الهلال في كأس لوسيل

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك المصري، جوسفالدو فيريرا، القائمة التي ستُغادر إلى قطر استعدادًا لمواجهة الهلال مساء يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس لوسيل.
وشهدت قائمة الزمالك التي ستُغادر إلى دولة قطر تواجد الصفقتين اللتين تم التعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية وهما المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية، محمد نديم.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي “الونش”، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح،حمزة المثلوثي. وفق “أخبار 24”.
خط الوسط: زكريا الوردي، إمام عاشور، أشرف روقا، أوباما، شيكابالا، زيزو، إبراهيما نداي، سيف جعفر، سيد نيمار.
خط الهجوم: سيف الجزيري ويوسف أسامة.