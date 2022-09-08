نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > الخريف: ميناء جازان سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة (صور)
08/09/2022   7:03 ص

الخريف: ميناء جازان سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة (صور)

+ = -
365

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لافتًا إلى أنه سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة وتحديدًا في جازان، وسيسهم في تنمية القدرات الصناعية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأهالي المنطقة.

وأشار الخريف خلال تدشين الميناء، إلى أن هناك 187 مصنعًا قائمًا وتحت الإنشاء في منطقة جازان، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 70 مليار ريال، مبينًا أن المملكة تلعب دورًا رئيسيًا في سلاسل التوريد العالمية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، دشن أمس (الأربعاء)، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

تدشين ميناء جازان

تدشين ميناء جازان

وفق “أخبار 24”.

الخريف: ميناء جازان سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة (صور)

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226536.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.