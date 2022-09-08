بلازا يعلن قائمة “أخضر الصالات” المشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة قدم الصالات، الإسباني أندرو بلازا، قائمة اللاعبين الذين سيغادرون إلى جمهورية كرواتيا وذلك للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا “أسبوع كرة قدم الصالات”، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات بلجيكا وصربيا وسان مارينو.
وضمت القائمة 18 لاعبًا وهم: أسعد السعد، حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، راكان الخليل، عبدالإله العتيبي، ناصر الحارثي، معاذ العسيري، محسن فقيهي، فرحان الاسمري، عبدالله المغربي، منصور الزهراني، فهد رديني، محمد الخماس، عبدالرحمن الملا، عبدالعزيز العلوني، صالح القرني، أسامة باعبدالله، مشاري العبيد.
وتأتي مشاركة “أخضر الصالات” في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
هذا وستغادر بعثة “أخضر الصالات”، يوم الجمعة المقبل، إلى مدينة بوريتش بجمهورية كرواتيا، عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، برئاسة مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.