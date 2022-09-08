لحماية البنية الرقمية في المملكة.. (STC) تعلن إطلاق برنامج الأمن السيبراني للموردين

أعلنت مجموعة stc اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج ضمان الأمن السيبراني للموردين؛ لتصبح من أوائل الشركات في العالم التي تطلق هذه الخدمة، وذلك ضمن التزامها في تمكين البنية الرقمية للمملكة.
وقالت الشركة إن برنامج الأمن السيبراني Security Pass سيضمن للموردين المعايير الصارمة باعتماد أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
وأبانت أن البرنامج يهدف إلى تحفيز الموردين على الالتزام بمعايير stc للأمن السيبراني، عبر حصولهم على شهادة الامتثال لضوابط الأمن السيبراني، كما يُمكن للموردين تأكيد امتثالهم لمتطلبات مجموعة stc للأمن السيبراني من خلال الحصول على الشهادة من شركات التدقيق والتقييم المعتمدة من قبلها.
وياتي هذا البرنامج من حرص مجموعة stc على تأمين وحماية المؤسسات والشركات التي تخدمها، وتماشياً مع مهمتها المتمثلة في دعم قطاع التكنولوجيا في المنطقة وتمكين البنية التحتية الرقمية، سيعزز إطلاق الشهادة الحماية من الهجمات السيبرانية على المستخدمين ومزودي الخدمات والحد من مخاطر الأمن السيبراني من الجهات الخارجية. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي للتقنية بـstc: المهندس هيثم الفرج إن إطلاق يمثل البرنامج يعتبر خطوة مهمة أخرى نحو تحويل المملكة إلى مركز للابتكار. في الوقت الذي تستمر فيه مخاطر الأمن السيبراني في النمو وتُثبت أنها أكثر تكلفة على الشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن شهادة الشركة الجديدة ستساعد على ضمان حماية شركائها، والنظام البيئي التكنولوجي الأوسع في المملكة، ومستقبل قطاع تقنية المعلومات.
وتعتبر هذه الخدمة مهمة بشكل خاص حيث يتم تحدي الشركات والمؤسسات عادةً من خلال مخاطر الأمن السيبراني المحتملة. وستوفر شهادتنا الجديدة دعماً أساسياً وتضمن حماية شركائنا وموردينا.”
ستشجع هذه الخطوة شركاء مجموعة stc للحصول على شهادة ضمان الأمن السيبراني. وسيساعد ذلك على تجنب الحوادث غير المتوقعة من خلال اعتماد معايير مجموعة stc. ويعد الحصول على شهادة Security Pass شرطاً أساسياً لتوقيع أي عقد شراكة مع مجموعة stc.