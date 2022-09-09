المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على دخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقتٍ متزامن بموجب الآلية الأممية.
وأكدت أن المملكة حريصة على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ورفض استغلال الميليشيات الحوثية لحرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام من خلال تعنتها وعدم تنفيذها التزاماتها، ورفضها آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019م تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وفق “أخبار 24”.
وثمنت المملكة قرار الحكومة اليمنية الشرعية بإدخال السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين واستثناءها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة، وذلك مراعاةً للوضع الإنساني، والتعاطي بإيجابية مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل للأزمة اليمنية.