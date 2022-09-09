خلال شهر.. ضبط 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط أكثر من 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، خلال شهر أغسطس الماضي.
وقالت إن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان دون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.
وأوضحت أنها عالجت نحو 3 آلاف مخالفة ولا يزال نحو ألفي مخالفة تحت الإجراء، لافتة إلى أنها رخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس.
وفق “أخبار 24”.