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جديد المحليات > قد يكون تمويلاً للإرهاب.. “أمن الدولة” تحذر من التبرعات بهدف الخير للجهات غير المرخصة
12/09/2022   8:33 ص

قد يكون تمويلاً للإرهاب.. “أمن الدولة” تحذر من التبرعات بهدف الخير للجهات غير المرخصة

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حذّرت رئاسة أمن الدولة، أمس (الأحد)، من التبرّع بهدف الخير للجهات غير المرخص لها.

وأوضحت بأن التبرع لمثل هذه الجهات غير المرخص لها، قد يكون بمثابة تمويل للأنشطة الإرهـابية، الأمر الذي يضر بالمتبرع وبالآخرين.

التبرعات

وفق “أخبار 24”.

قد يكون تمويلاً للإرهاب.. “أمن الدولة” تحذر من التبرعات بهدف الخير للجهات غير المرخصة

جديد المحليات
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