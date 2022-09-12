بمبلغ 8 آلاف ريال.. “الصحة” تضبط طبيبة تجري عمليات الإجهاض في الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، ضبط طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض .
وتلقت الوزارة بلاغاً عن قيام طبيبة وافدة بعمليات الإجهاض في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، بما يهدد صحة المرضى ويخالف أنظمة المملكة.
وانتحلت فرق الالتزام بـ”صحة الرياض” هيئة متسوقين سريين، وقاموا بالتفاوض مع الطبيبة على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق على مبلغ 8 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.
وباشرت الفرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وتمت إحالتها ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.
وأحالت “صحة الرياض” المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.
بمبلغ 8 آلاف ريال… #الصحة تضبط طبيبة تجري عمليات #الإجهاض في #الرياضhttps://t.co/T13tsLPeU5 pic.twitter.com/UHSpSlthtJ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 11, 2022