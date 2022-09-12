طبيب مختص يوضح أكثر أنواع حشوات الأسنان شيوعًا.. وهذه ضوابط “ابتسامة هوليود”

استعرض طبيب الأسنان الدكتور عبدالله القرني، أبرز مشكلات الأسنان وأمراض اللثة الأكثر شيوعًا وكيفية التعامل معها وتقليل أضرارها.
وأكد، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، أن التسوسات بمختلف أنواعها وأشكالها وأمراض اللثة المختلفة تعد أكثر مشاكل الأسنان شيوعاً في الوقت الحالي.
الحشوات ومشاكلها
وأوضح أن حشوات الأسنان تمثل مواد بديلة عن سطح السن المتضرر نتيجة للتسوس أو تصدع الأسنان، وتسهم في سد الفراغات كحل تجميلي، مشيرًا إلى اختلاف أنواعها، والتي تشمل حشوة الاملغم المعدنية، والحشوة الذهبية، بالإضافة إلى الحشوة البيضاء (الأكثر استخداما الآن)، وحشوات السيراميك الخزفية.
وفيما يتعلق بمشاكل الحشوات، أوضح القرني أنها قد تتراوح ما بين آلام بسيطة في بداية الأمر نتيجة للتحسس، وأحياناً التآكل والتصدع مع مرور الوقت، ما ينتهي بحدوث السقوط للحشوة، مؤكدًا أن هذه المشاكل تتفاقم مع إهمال المريض لزيارة الطبيب وعدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، وإن كانت مهارات الطبيب تلعب دورا مهما في نجاح حشوات الاسنان.
مشكلات الحشوة المعدنية
وأشار إلى هناك العديد من الدراسات والآراء الطبية المتضاربة، ما بين مؤيدة ومعارضة، تتناول الحشوة المعدنية، حيث أكد أن أبرز التحفظات التي أبداها البعض تجاهها تمثلت في التصبغات التي تحدثها الحشوة المعدنية في السن ونسيج الفم المحيط بها، وكذلك التآكل والتصدع الذي يحدث مع مرور الزمن، مما يعزز فرصة تكون تسوس جديد تحت الحشوة، ومن ثم التسبب في مشكلة أكبر وأكثر تعقيدا.
كما نوه بمشكلة أخرى في الحشوة المعدنية، تتمثل في لونها غير الجمالي واحتوائها على مادة الزئبق، والتي تتسبب أحياناً بحصول تسمم زئبقي لدى البعض.
عمر الحشوة
ونفى القرني أن يكون للحشوة عمر محدد يشمل جميع أنواعها، لكنه رجح أن الحشوة الذهبية تعد أكثرها صمودا، حيث تصل فترة بقائها في فم المريض ما بين 15 إلى 20 عامًا، موضحا أن هذه الحشوة تلاشت اليوم نظرا لارتفاع سعرها، خاصة مع ارتباطها بأسعار الذهب الخام.
وقال إن الحشوة المعدنية تتراوح فترة بقائها في فم المريض ما بين 10 إلى 15 سنة، موضحًا أن الكثير من أطباء الأسنان يفضلونها ويستخدمونها إلى الآن.
وتابع: يتراوح عمر الحشوات البيضاء بمختلف أنواعها “الكومبوزت” ما بين 5 إلى 10 سنوات، وهي الأكثر استخداماً اليوم نظرا لملاءمتها للسن الطبيعية من الناحية التجميلية، وصمودها أمام الهجمات البكتيرية، فضلًا عن عدم حاجتها لإزالة كمية كبيرة من السن نظرا لالتحامها مع أسطح السن بطريقة ميكانيكية وكيميائية. وفق “أخبار 24”.
ابتسامة هوليود
وتطرق الدكتور عبدالله القرني إلى ما يسمى “ابتسامة هوليود”، حيث رأى أنه يجب اللجوء إليها بعد الاستشارة والوصول لتشخيص منطقي مبني على أساس علاجي بالدرجة الأولى، مع مراعاة أهمية الجانب التجميلي، مشيرا إلى أن هناك التباسا لدى البعض حول أن الابتسامة توضع لغرض تجميلي فقط، متناسين أن الهدف الرئيسي بالأساس يتمثل في المقام الرئيسي بعلاج مشكلة نتج عن علاجها مظهر جميل وجذاب.
وينصح القرني بالحفاظ على “ابتسامة هوليود” من خلال الابتعاد عن قضم المواد الصلبة ومتابعة الفحص الدوري لدى الطبيب، بالإضافة إلى الاهتمام بوسائل الوقاية المتعارف عليها من خيط الأسنان والفرشاة والمعجون وغسول الفم .
طبيب مختص يوضح أكثر أنواع حشوات #الأسنان شيوعًا.. وهذه ضوابط #ابتسامة_هوليودhttps://t.co/wEfUyGc4Cc pic.twitter.com/OT351wW5Y6
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 11, 2022