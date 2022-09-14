نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان لإغاثة متضرري السيول
14/09/2022   8:21 ص

إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان لإغاثة متضرري السيول

+ = -
898

غادرت إلى جمهورية باكستان، ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، وعلى متنها مساعدات غذائية وإيوائية وصحية يستفيد منها أكثر من 9.5 ألف متضرر.

وتشكل الطائرة الإغاثية ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت الطائرة الإغاثية الأولى وصلت إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، أمس (الثلاثاء)، وتحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.وفق “أخبار 24”.

إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان لإغاثة متضرري السيول

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227414.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.