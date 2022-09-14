وزير الثقافة: جائحة كورونا أثبتت مدى أهمية رقمنة المحتوى وتعزيز العالم الافتراضي

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في مدينة ماجيلانغ الإندونيسية، وزير الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة إدوين تونغ، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين 2022م، الذي استضافته جمهورية إندونيسيا.
وثمّن وزير الثقافة في بداية اللقاء الجهود التي تقوم بها جمهورية سنغافورة حيال الفن والثقافة، خاصة في رقمنة المحتوى الفني والثقافي وجعله متوفراً ومتاحاً للجميع؛ ما يسمح للمجتمع المحلي والدولي بزيارة المتاحف والمعارض الفنية عن بعد.
وأكد وزير الثقافة أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أثبتت مدى أهمية رقمنة المحتوى وتعزيز العالم الافتراضي.
من جانبه أثنى وزير الثقافة الإندونيسي على جهود المملكة ودورها في تأسيس الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على تحت مسار الشربا في مجموعة العشرين. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بفتح باب للتعاون بمشاريع جديدة عبر المجال الثقافي ومنها؛ تبادل إقامة المعارض الفنية والمشاركة في المهرجانات الثقافية الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والعملية في المجال الثقافي. وقدم وزير الثقافة الدعوة لنظيره السنغافوري لحضور بينالي الفنون الإسلامية في المملكة لعام 2023م.
حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.