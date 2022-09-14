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جديد المحليات > بالفيديو.. شركة “فيلبس: الذكاء الاصطناعي يطبق بمستشفيات المملكة منذ 10 سنوات
14/09/2022   10:18 م

بالفيديو.. شركة “فيلبس: الذكاء الاصطناعي يطبق بمستشفيات المملكة منذ 10 سنوات

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أوضح مدير مبيعات المعلوماتية الصحية بشركة “فيلبس العربية السعودية”، مبارك الشردان، اليوم (الأربعاء)، أن الشركة تقدم عددًا من الحلول الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للمريض أو حلول خاصة للعاملين وكذلك للمنشآت.

وأشار الشردان، خلال تصريحات خاصة لـ”أخبار 24″، على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة بالرياض، إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي تساعد الأطباء في تسريع آلية التقارير، عبر عرض صور الأشعة بعد خروجها من جهاز الأشعة إلى منصة الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن منصة الذكاء الاصطناعي ترصد أخطاء الجودة، والأشياء غير الطبيعية، وتقدمها للطبيب، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تطبق بالمملكة منذ 10 سنوات، وهي في تطور مستمر، ومنفذة في مستشفيات وزارة الصحة والحرس الوطني والمستشفيات العسكرية.

وأكد أن هذه الحلول ستزيد دقتها على 95% في الفترة القادمة، مشددًا على أن دور الطبيب يتمثل في مراجعة مخرجات منصة الذكاء الاصطناعي، ويتفق معها أو يرفضها.

بالفيديو.. شركة “فيلبس: الذكاء الاصطناعي يطبق بمستشفيات المملكة منذ 10 سنوات

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