“التجارة” تعلن إمكانية إصدار المنشآت لتراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، إمكانية إصدار المنشآت لتراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً، دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.
وأوضحت أن فترة الموسم تستمر من (السبت) الموافق 17 سبتمبر حتى (الجمعة) الموافق 30 من الشهر نفسه، مشيرة إلى إمكانية إصدار تراخيص التخفيضات من خلال الرابط Sales.mc.gov.sa.
وحددت الوزارة 3 حقوق رئيسية في التخفيضات يجب على المستهلك معرفتها قبل التسوق، وتشمل حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح، مع إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل التخفيض وبعده على بطاقة المنتج، وأخيراً التأكد من صحة التخفيض عبر مسح باركود الترخيص لإظهار كافة البيانات.وفق “أخبار 24”.