بالفيديو.. مواطن يروي نجاح تجربته في زراعة منتج بديل للسكر بنجران

روى مواطن مهتم بالزراعة العضوية قصة نجاح تجربته في زراعة منتج صحي آمن بديل للسكر يحتوي على 450 سعرة حرارية.
وأوضح المواطن حمد غرير لـ”أخبار 24″ أنه بدأ زراعة المنتج قبل عامين، وبعد عدة محاولات حقق نجاحاً باهراً.
وأضاف أنه يقوم باستخلاص أوراق النبتة؛ ومن ثم تجفيفها، قبل أن يتم وضعها في باكيت وتعليبها عبر ماكينة خاصة ومن ثم بيع المنتج للمستفيدين.
وأشار إلى أن السكر الذي ينتجه يعد مفيداً جداً للمصابين بالسكري، والراغبين في عمل الدايت، مبيناً بأن منتجه مطابق للمعايير الصحية ولا يحتوي على بقايا المبيدات.
وأكد غرير أنه يستهدف زراعة 10 آلاف شتلة هذا العام من أجل تقديم منتج صحي بديل للسكر، إلى جانب مواكبته رؤية 2030 من خلال تحسين جودة الحياة للمواطن.