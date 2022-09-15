خادم الحرمين يعزي ملك بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص العزاء وصادق المواساة لجلالته والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك تشارلز باعتلاء العرش، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وفق “أخبار 24”.
وقد عبر الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.