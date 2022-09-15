وزير الخارجية يوقع اتفاقية لإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي بالرياض

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي “DCO” ديمة اليحيى.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة التعاون الرقمي في المجالات المختلفة، كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض.
ورحب وزير الخارجية بإنشاء مقر المنظمة في الرياض، مؤكداً أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة للمساهمة في تنمية البلدان والشعوب من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية.
ومن جانبها، قالت الأمينة العامة للمنظمة: “اختيار إنشاء مقر “DCO” في الرياض يأتي تأكيداً لمكانة المملكة إقليمياً ودولياً؛ كونها محور ربط للقارات الثلاث، وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين، ومركزاً إقليمياً رائداً في التكنولوجيا”. وفق “أخبار 24”.
وتعد “التعاون الرقمي” منظمة دولية متعددة الأطراف تمثل حالياً 11 دولة عضواً، وتدعم النمو الشامل والمستدام للاقتصادات الرقمية.