أنهوا معاناته مع الصرع.. فريق طبي بالدمام يجري أول تخطيط كهربائي لدماغ طفل بالشرق الأوسط

تمكن فريق برنامج الصرع الشامل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من إجراء أول تخطيط كهربائي “ستيريو” لدماغ الأطفال في الشرق الأوسط.
وأكدَّت إدارة المستشفى أن فريق البرنامج نجح في إجراء التخطيط الكهربائي لدماغ الطفل، حيث توقفت نوبات الصرع منذ إجراء الجراحة؛ مما يبشر بمزيد من الإنجازات في هذا الخصوص بالمستشفى.
وأشارت إلى أن التخطيط الكهربائي يستخدم لتحديد مناطق الدماغ التي تنشأ منها النوبات العصبية، حيث يضع الأطباء خلاله أسلاكاً رفيعة في مناطق الدماغ المستهدفة، ثم يراقبون المريض في وحدة مراقبة الصرع (EMU) لتحديد موقع بداية النوبة الصرعية بدقة.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه عندما يتم العثور على مصدر النوبة، يشرعون في إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المنطقة غير الطبيعية من الدماغ، والتي تنشأ منها النوبات الصرعية.