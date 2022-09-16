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جديد المحليات > تشحن خلال 3 دقائق فقط.. تطوير بطارية للسيارات الكهربائية يمتد عمرها لـ 10 سنوات
16/09/2022   10:40 ص

تشحن خلال 3 دقائق فقط.. تطوير بطارية للسيارات الكهربائية يمتد عمرها لـ 10 سنوات

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طوَّرت شركة “أدين إنيرجي” التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية، بطارية جديدة للسيارات الكهربائية يمكن شحنها بالكامل خلال دقائق معدودة، ويمتد عمرها إلى 10 سنوات من العمل المتواصل.

ونجحت الشركة؛ وفقاً لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، في إثبات نموذج أولي للخلية المعدنية بمعدلات شحن مدتها 3 دقائق وأكثر من 10 آلاف دورة في العمر، حيث تلقّت 5.15 مليون دولار كتمويل لمواصلة التطوير بهدف تسويق البطارية في المستقبل القريب.

وتسعى “أدين إنيرجي” من خلال المشروع إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية الحالية، كما تأمل في جذب 37 % من مالكي السيارات الكهربائية الذين لا يمكنهم شحنها منزلياً.وفق “أخبار 24”.

تشحن خلال 3 دقائق فقط.. تطوير بطارية للسيارات الكهربائية يمتد عمرها لـ 10 سنوات

جديد المحليات
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