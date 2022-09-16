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جديد المحليات > “حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية في مصادر الدخل
16/09/2022   10:39 ص

“حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية في مصادر الدخل

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه يحب الإفصاح عن العوائد المالية الناتجة عن الأصول العقارية في مصادر الدخل.

وأوضح البرنامج، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل) ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، مع كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

ونوه إلى أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة عن طريق حساب (دراسة الأهلية، وأسباب عدم أهلية العائل وتقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت).وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية في مصادر الدخل

جديد المحليات
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