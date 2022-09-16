“التجارة”: منع استخدام علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين على المنتجات التجارية

أكدت وزارة التجارة منع استخدام علم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.
وأوضحت الوزارة أنه يُمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام علم المملكة وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من “مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، إن الفرق الرقابية تنفذ جولات على كافة الأسواق في مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في كافة الأوقات، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل أربعة أعوام، تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ، يقضي بمنع استخدام شعار الدولة “السيفين والنخلة” في التعاملات التجارية.