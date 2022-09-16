بالفيديو والصور.. الهلال يضرب الوحدة بثلاثية ويزاحم الشباب على صدارة الدوري

حقق فريق الهلال فوزا على نظيره الوحدة، بنتيجة 3-0، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الرابعة بدوري المحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب موسى ماريغا، قبل أن يضيف ايغالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليختتم بعدها لوسيانو فييتو الأهداف في الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة ليتساوى مع الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وسدد لاعب الهلال إيغالو في الدقيقة (8) كرة تصدى لها دفاع الوحدة.
وواصل الهلال الضغط في الدقائق التالية قبل أن يتوقف اللقاء في الدقيقة (22) بعد سقوط سالم الدوسري مُصابًا بعد كرة مشتركة مع لاعب الوحدة أنسيلمو.
وسدد لاعب الوحدة عبدالعزيز نور كرة في الدقيقة (28) مرت بجوار مرمى الهلال.
وسدد لاعب الهلال سالم الدوسري في الدقيقة (40) كرة وصلت في يد حارس مرمى الوحدة.
وأشهر حكم اللقاء في الدقيقة (41) بطاقة صفراء ضد لاعب الوحدة فيصل فجر للمسه الكرة بيده.
وحصد لاعب الوحدة نور الرشيدي على بطاقة صفراء في الدقيقة 47.
وترجم الهلال سيطرته لهدف أول عن طريق اللاعب موسى ماريغا في الدقيقة 58، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
وقرر مدرب الهلال رامون دياز، الدفع باللاعب ماتيوس بيريرا في الدقيقة 65 بدلا من كاريلو، أعقبه دخول سعود عبدالحميد بدلا من محمد البريك. وفق “أخبار 24”.
وتمكن اللاعب أوديون ايغالو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 79، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر ليحولها بتسديدة لداخل الشباك.
وسجل اللاعب لوسيانو فييتو الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 89، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء الوحدة.
🎥 قذيفة من ماريغا يفتتح بها التسجيل ⚽🔥
#️⃣ #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/gUDF6HGZop
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022
هدددددف!
د79′ إيغالو والهدف الثاني للهلال ⚽️⚽️
الهلال 2 × 0 الوحدة#الهلال_الوحدة#SSC pic.twitter.com/pIHjeMFOCI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022
هدددددف!
د89′ فييتو يضيف للهلال ثالث الأهداف 🔥
الهلال 3 × 0 الوحدة#الهلال_الوحدة#SSC pic.twitter.com/11kVJuSS4I
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022