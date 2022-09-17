بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم (السبت) في إشعار سكان المناطق العشوائية في “أم السلم وكيلو 14” تمهيداً لبدء أعمال الإزالة المقررة بتاريخ 15 أكتوبر.
وأوضحت اللجنة أنها تواصل تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء، ومنها، خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.
وأبانت أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيًا من أصل 32 حيا عشوائيا، وبانتهاء أعمال إزالة “أم السلم” و”كيلو 14″ سوف يتم الانتهاء أعمال إزالة جميع الأحياء المعلن عنها.
ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه كذلك من ضمن المستندات، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء والماء.