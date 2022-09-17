“هيئة النقل” تعتمد العمل بتصاريح إبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتماد العمل بتصاريح إبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، وذلك عبر منصة “زاول”.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود لاستعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية، والتي عُقدت بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المرحلة الأولى التي تم فيها اقتصار السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية، حيث بلغ عدد التصاريح البحرية المصدرة خلال هذه المرحلة 3200 تصريح، ليتم اعتمادها بشكل نهائي وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، التي يصل عددها إلى 20 مرسًى تجاريًا.
وأوضحت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية يأتي بهدف تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تحقق تطور هذه الصناعة.