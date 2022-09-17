تتضمن ألعاباً نارية وحفلات موسيقية وعروضاً جوية وبحرية وعسكرية.. “الترفيه” تعلن برنامج فعاليات اليوم الوطني 92

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني السعودي 92، والذي يتضمن ألعاباً نارية وعروضاً جوية وبحرية وعسكرية وحفلات موسيقية.
كما تتضمن الفعاليات مهرجانات وعروضا من سيرك دو سوليه، وستقدم وزارة الداخلية فعالية “عز الوطن”، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة والأنشطة التفاعلية المتنوعة.
الألعاب النارية
ويشمل البرنامج عروضا ضخمة من الألعاب النارية في 18 موقعا حول المملكة، بعنوان سماء الدار تشع بألوان اليوم الوطني، حيث ستعرض الألعاب النارية مباشرة على القناة الأولى السعودية الساعة 9 مساءً، في مدن الرياض وبريدة والخبر والمدينة المنورة وأبها والباحة ونجران وجازان وحائل وعرعر وسكاكا وتبوك وجدة والطائف، والأحساء وعنيزة، وحفر الباطن والدمام.
العروض الجوية والبحرية والعسكرية
وستقام العروض الجوية والبحرية والعسكرية بعنوان تحية وطن، في مدن الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل والأحساء والطائف وتبوك، وأبها وسارة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة، وذلك من 18 – 26 سبتمبر.
وتنطلق العروض البحرية في كل من جدة والخبر من 18 – 26 سبتمبر، والعروض العسكرية بالرياض وجدة من 21 – 24 سبتمبر.
الحفلات الموسيقية
سيكون لدى الحضور فرصة الاستمتاع بالحفلات الغنائية الضخمة مع أكبر النجوم:
– ماجد المهندس، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، 22 سبتمبر.
– رابح صقر، بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، 23 سبتمبر.
– محمد عبده، مسرح طلال المداح (المفتاحة) أبها، 24 سبتمبر.
– أحلام وعبادي الجوهر، الرياض مسرح أبو بكر سالم، 23 سبتمبر.
– من مصر أنغام وأحمد سعد، جدة مسرح بنش مارك، طريق الملك، 24 سبتمبر.
– أوبريت المدينة المنورة، مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية 23 سبتمبر.
– موضي الشمراني، مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، 21 سبتمبر.
المهرجانات
من 21- 24 سبتمبر: الرياض، جراسي بارك، وجدة حديقة الأمير ماجد، والدمام منتزه الملك عبدالله الواجهة البحرية، بريدة حديقة الملك خالد، الجوف منتزه النخيل، تبوك منتزه الأمير فهد بن سلطان، أبها فعالية سما أبها، حائل منتزه المغواة، والباحة منتزه القيم، وغيرها. وفق “أخبار 24”.
ألعاب السيرك
يقدم سيرك دو سوليه عرضا مميزا، وهو من أضخم العروض العالمية، المنفردة بنوعها بعنوان “ثروة وطن”، من 21- 24 سبتمبر.
أنشطة تفاعلية
ستشارك وزارة الداخلية تحت شعار “عز الوطن”، بفعاليات تفاعلية غير مسبوقة ومفاجآت للجمهور، في واجهة الرياض، وتضم مسرح عمليات افتراضيا، بمشاركة القطاعات الأمنية، وعروضا موسيقية حية للفرقة الموسيقية المشتركة، كما ستكون تجربة ثرية للأسرة والطفل، بأجواء حماسية مثيرة، عبر 12 جناحا متنوعا.
دليل الفعاليات والأنشطة الترفيهية لليوم الوطني 92 في مختلف مناطق المملكة