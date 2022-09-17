بعد تداول فيديو لسلاسل حول منزل.. مسؤول: يمنع التعدي بإغلاق الشارع لحجز المواقف

يتجدد بين حين وآخر النقاش حول موضوع حق صاحب المنزل، أو مستأجر المحل التجاري في منع الآخرين من استغلال الموقع أمام المنزل سواء بإيقاف مركباتهم أو غيرها.
وثار النقاش هذه المرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لمالك منزل في جدة، أغلق المنطقة المحاذية لمنزله بالسلاسل؛ لمنع إيقاف المركبات، مع تساؤل المتابعين عن أحقيته بذلك.
وأكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ “أخبار 24” أنه يمنع التعدي بإغلاق الشارع من أجل حجز المواقف، مشيراً إلى أن الأمانة قد اتخذت في حينها الإجراءات اللازمة، وقامت بإزالتها.
من جانبه أوضح أمين لجنة السلامة المرورية سابقاً المهندس سلطان الزهراني أن مكان الوقوف في الشارع أمام المنزل يعتبر ملكاً للبلدية، وأن تصرف صاحب المنزل بإغلاق المنطقة المحاذية خطأ، وأن الأمانات تقوم فوراً بإزالة مثل هذه التعديات.
وأضاف أنه رأى ذات مرة صاحب منزل يتهجم على شخص أوقف سيارته أمام منزله، واصفاً ذلك بأنه خطأ أيضاً، خاصة عند المنازل القريبة من المساجد، حيث تقف السيارات أمامها بما لا تتجاوز نصف الساعة تقريباً.
وشدد الزهراني على ضرورة توعية أفراد المجتمع بمثل هذه التصرفات، فالشارع ليس ملكاً لأحد، مشيراً إلى أن التوعية بهذا الأمر للجميع أكثر أهمية من تطبيق المخالفات.