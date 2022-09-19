“الغذاء والدواء” تحدد 7 حالات يمنع فيها تسويق وإعلان المنتجات الغذائية

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحالات التي يمنع فيها الإعلان أو التسويق لمنتجات غذائية معينة، وذلك في اللائحة التي أعدتها بشأن معايير تسويق وإعلان بعض المنتجات الغذائية والأغذية المقدمة في المنشآت الغذائية.
كما حددت الهيئة، في اللائحة التي ستطرحها للاستطلاع على منصة “استطلاع”، الوسائل المستخدمة في تسويق وإعلان الأغذية، وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة بهذا الشأن:-
حالات يمنع فيها إعلان المنتجات الغذائية
أكدت اللائحة أنه يمنع إعلان وتسويق المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية، والوجبات الغذائية الواردة بلائحة “متطلبات الوجبات الغذائية متوازنة العناصر الغذائية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل” في الحالات التالية:
– إذا كان الإعلان أو التسويق به إشارة إلى أن المنتج مخصص لحمية معينة أو فئة معينة ما لم ترد في التشريعات المعتمدة.
-إذا تم إعلانها وتسويقها على أنها منتجات أو وجبات صحية أو تمثيلها في الإعلان بطريقة توحي بأن هذا الغذاء في حد ذاته سيؤثر على الصحة بشكل مباشر.
-إذا تم تسويقها أو إعلانها على أنها أغذية أو أطعمة تحتوي على قيمة معينة من العناصر الغذائية وذلك عندما لا يحتوي المنتج الغذائي كليًا على هذه القيمة من العناصر الغذائية.
-إذا تضمن التسويق أو الإعلان تقديم ادعاءات حول هذه المنتجات والوجبات بما يشجع على الاستهلاك المفرط لأي طعام أو تقلل من الممارسات الغذائية الجيدة نحوه.
-إذا احتوى التسويق أو الإعلان على أي معلومات للتسويق أو إعلان منتج آخر لا يدخل ضمن المعايير الواردة باللوائح التي حددتها الهيئة بشأن هذه المنتجات.
-إذا تضمن الإعلان الادعاء أن مكونات هذه المنتجات تستخدم في الوقاية من مرض أو اضطراب أو حالة فسيولوجية أو التخفيف من حدته أو إدارته أو معالجته أو الشفاء منه.
-إذا كان التسويق أو الإعلان يتضمن إشارة إلى نصائح أطباء أو متخصصين مؤثرين بالصحة حيال مكونات أو تأثير المنتج نفسه على الصحة.
وسائل التسويق والإعلان
حددت اللائحة الوسائل المستخدمة في تسويق وإعلان الأغذية، وتشمل التلفزيون، والصحف، والمجلات، والراديو، والمطويات، واللوحات الإعلانية، ورسائل الجوال، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي، ووسائل النقل بجميع أنواعها، والإعلان الإلكتروني بأي وسيلة إلكترونية.
ضوابط الإعلان
حددت الهيئة في اللائحة عدة ضوابط تتعلق بالإعلان وهي ألا يتم وصف المنتجات الغذائية أو إعلانها بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو يرجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها، كما يجب ألا يتم وصفها أو إعلانها بشكل يثير الشك حول سلامة الغذاء المعلن أو تستغل الخوف لدى المستهلك بشأن أحد مكوناته.
كما تضمنت الضوابط ألا يقلل الإعلان والتسويق من أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية لدى المستهلك، وألا توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في الإعلان بطريقة تكون مرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة مثل “جيد” و”صحي” و”سليم”.
أغذية ومشروبات لا تخضع للائحة
نبهت اللائحة بأن ضوابطها وموادها لن تسري على بعض الأغذية منها الخضراوات والفواكه الطازجة، والأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً مثل البهارات والتوابل، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية مع المحليات الصناعية. وفق “أخبار 24”.
كما شمل الاستثناء الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، مثل: أغذية الرضع والأطفال، والأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، والمشروبات الرياضية، والمنتجات الغذائية المكونة من مكون واحد، مثل: الأرز، والشاي، والقهوة، والسكر، ومياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية، واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، والمجمدة والمبردة، غير المطبوخة وغير المضاف إليها التوابل والماء، والأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيره، مثل: السلطات، والمخبوزات، والحلويات، والوجبات الجاهزة.